Стала известна сумма трансфера полузащитника «Ахмата» Трошечкина в «Пари НН»

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Сумма трансфера полузащитника Александра Трошечкина из «Ахмата» в нижегородский «Пари НН» составляет 25 миллионов рублей, сообщает Legalbet.
24 июня в СМИ появилась информация о том, что футболист перешел в клуб из Нижнего Новгорода. Отмечалось, что о сделке будет объявлено в ближайшее время.
Трошечкин перешел в «Ахмат» из «Химок» в 2022 году. В минувшем сезоне полузащитник провел 25 матчей за грозненский клуб, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.
27-летний футболист также выступал за «Ростов», «Факел», «Тосно» и курский «Авангард».