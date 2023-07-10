Стала известна сумма трансфера Рамиреса за переход из «Краснодара» в «Ференцварош»

Как стало известно «СЭ», «Ференцварош» заплатит «Краснодару» 1,2 миллиона евро за 28-летнего защитника Кристина Рамиреса, чей контракт с «быками» действует до июня 2025 года.

Первым о будущем трансфере сообщил в понедельник Telegram-канал «Инсайды от Карпа/Карпов».

При этом, по нашим данным, изначально российский клуб просил за эквадорца 1,5 миллиона, но «Фради», как правило, не платят столько за новичков. Самой дорогой покупкой при главном тренере Станиславе Черчесове (назначен в декабре 2021 года) стало приобретение в июле 2022-го за 2 миллиона у «Шерифа» малийского правого вингера Адамы Траоре.

Желание же Рамиреса сменить команду объясняется, в том числе, тем, что его супруга — гражданка Венгрии, а их дети учатся в Будапеште. Южноамериканец не будет заявлен на матчи 1-го отборочного раунда с фарерским «Клаксвиком» (11 и 19 июля), а вот во встречах 2-го раунда турнира (25 июля и 1 августа) он уже наверняка примет участие.