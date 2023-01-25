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Стала известна точная дата рождения основателя «Спартака» Николая Старостина

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Стала известна точная дата рождения основателя московского «Спартака» Николая Старостина.

Согласно данным в метрической книге Москвы от 1902 года, Николай Старостин родился 26 февраля 1902 года (13 февраля по старому стилю) в Пресненском районе Москвы.

Ранее некоторые источники указывали, что Старостин родился 13 февраля 1902 года (по новому стилю), в иных источниках указывалось, что он был рожден в 1900 году.

Николай Старостин — один из первых руководителей общества «Спартак», он создал нынешнее название и эмблему клуба. Он умер 17 февраля 1996 года в возрасте 93 лет.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Николай Старостин
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