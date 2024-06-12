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Сегодня, 01:03

Зарплата Лунева в «Динамо» будет 0,9 миллиона евро. Медосмотр — в понедельник

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Андрей Лунев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», голкипер Андрей Лунев, у которого закончился контракт с «Карабахом», близок к подписанию договора с «Динамо» с зарплатой 0,9 миллиона евро за сезон. С бонусами сумма может достигнуть максимум 1,1 миллиона евро.

32-летний вратарь сборной России пройдет медосмотр в московском клубе в понедельник, после чего заключит соглашение. Его срок — 2+1, как ранее сообщал инсайдер Иван Карпов.

В сезоне-2023/24 российский голкипер провел за «Карабах» 34 матча во всех турнирах, пропустил 43 мяча и 10 раз сыграл на ноль.

Андрей Лунев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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