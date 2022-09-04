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4 сентября, 10:22

Стала известна зарплата Эли Даса в «Динамо»

Эли Даса.
Фото Global Look Press

Выяснилось, сколько защитник Эли Даса может получать в московском «Динамо», сообщает sport5.

По данным источника, зарплата футболиста в московском клубе составит 1,1 миллиона евро в сезон.

Даса не смог подписать контракт в Испании и Голландии (при заинтересованности «Аякса») из-за отсутствия европейского паспорта.

Ранее «СЭ» сообщал, что 29-летний капитан сборной Израиля прибудет в Москву 4 сентября.

Последние три сезона Даса провел в «Витессе». В минувшем сезоне на его счету 46 матчей, в которых он забил гол и сделал 13 результативных передач. В июле 2022 года Даса стал свободным агентом.

(Эли Швидлер)

ФК Динамо (Москва)
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