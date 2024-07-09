Стала известна зарплата Тичича в «Пари НН»

«Пари НН» подписал полузащитника Луку Веснера Тичича за 450 тысяч евро, сообщает Legalbet.

Зарплата 23-летнего словенца составит около 250 тысяч евро в год. Источник, знакомый с ситуацией, отмечает, что ранее игрок был известен российскому рынку, а посредники предлагали его трансфер за 200 тысяч евро.

«Пари НН» объявил о переходе полузащитника «Копера» 8 июля. Футболист выступал за словенский клуб с 2021 года. Он провел за команду 102 матча во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 13 голевых передач. В сезоне-2021/22 он стал победителем Кубка Словении.