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Сегодня, 09:43

Стала известна зарплата Тичича в «Пари НН»

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«Пари НН» подписал полузащитника Луку Веснера Тичича за 450 тысяч евро, сообщает Legalbet.

Зарплата 23-летнего словенца составит около 250 тысяч евро в год. Источник, знакомый с ситуацией, отмечает, что ранее игрок был известен российскому рынку, а посредники предлагали его трансфер за 200 тысяч евро.

«Пари НН» объявил о переходе полузащитника «Копера» 8 июля. Футболист выступал за словенский клуб с 2021 года. Он провел за команду 102 матча во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 13 голевых передач. В сезоне-2021/22 он стал победителем Кубка Словении.

Источник: Legalbet
РПЛ
ФК Копер
ФК Нижний Новгород
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