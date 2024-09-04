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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 19:14

Стали известно детали сделки «Зенита» с «Архентинос Хуниорс» по Лусиано Гонду

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Как стало известно «СЭ», «Зенит» сумел существенно понизить сумму выкупа у «Архентинос Хуниорс» 23-летнего нападающего Лусиано Гонду.

Изначально клуб из Буэнос-Айреса намеревался выручить за футболиста 15 миллионов евро плюс 20 процентов с последующей продажи. Однако сине-бело-голубые заняли твердую позицию, четко обозначив свои условия — стоимость трансфер не будет превышать 12 миллионов евро. В итоге стороны сошлись на этой цене.

31 августа Лусиано дебютировал в составе чемпионов России в матче 7-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0), сделав дубль.

По нашим данным, аргентинец стал последним в это окно новичком команды Сергея Семака из дальнего зарубежья. А вот появление еще одного россиянина не исключено. Летний заявочный период в нашей премьер-лиге продлится до 12 сентября.

ФК Зенит
Лусиано Гонду
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