Стали известны все участники РПЛ сезона-2024/25

Определились все команды, которые сыграют в РПЛ в следующем сезоне.

1 июня состоялись ответные стыковые матчи между клубами РПЛ и первой лиги. «Урал» уступил по сумме двух матчей «Акрону» (0:2, 2:1), а «Пари НН» обыграл тульский «Арсенал» (1:2, 2:0).

Таким образом, «Акрон» присоединился к «Химкам» и махачкалинскому «Динамо», которые ранее напрямую вышли в РПЛ. Премьер-лигу покинули «Сочи», «Балтика» и «Урал».

Первый тур РПЛ в сезоне-2024/25 пройдет 20-21 июля. Перед этим 13 июля состоится матч за Суперкубок России.

Все участники РПЛ в сезоне-2024/25: