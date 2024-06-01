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Сегодня, 20:10

Стали известны все участники РПЛ сезона-2024/25

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Определились все команды, которые сыграют в РПЛ в следующем сезоне.

1 июня состоялись ответные стыковые матчи между клубами РПЛ и первой лиги. «Урал» уступил по сумме двух матчей «Акрону» (0:2, 2:1), а «Пари НН» обыграл тульский «Арсенал» (1:2, 2:0).

Таким образом, «Акрон» присоединился к «Химкам» и махачкалинскому «Динамо», которые ранее напрямую вышли в РПЛ. Премьер-лигу покинули «Сочи», «Балтика» и «Урал».

Первый тур РПЛ в сезоне-2024/25 пройдет 20-21 июля. Перед этим 13 июля состоится матч за Суперкубок России.

Все участники РПЛ в сезоне-2024/25:

  1. «Акрон»;
  2. «Ахмат»;
  3. «Динамо» Махачкала;
  4. «Динамо» Москва;
  5. «Зенит»;
  6. «Краснодар»;
  7. «Крылья Советов»;
  8. «Локомотив»;
  9. «Оренбург»;
  10. «Пари Нижний Новгород»;
  11. «Ростов»;
  12. «Рубин»;
  13. «Спартак»;
  14. «Факел»;
  15. «Химки»
  16. ЦСКА.

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