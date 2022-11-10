Стали известны даты и место проведения зимних сборов «Спартака»

Как стало известно «СЭ», «Спартак» планирует провести два тренировочных сбора этой зимой в ОАЭ. Ожидается, что первый сбор состоится в Дубае с 13 по 27 января.

Второй сбор красно-белые планируют провести в Абу-Даби с 30 января по 11 февраля, где примут участие в тренировочном турнире, о проведении которого ранее сообщал «СЭ».

Также ожидается проведение третьего сбора в Турции с 14 по 20 февраля.