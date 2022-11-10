Стали известны даты и место проведения зимних сборов «Спартака»

10 ноября, 15:17
Как стало известно «СЭ», «Спартак» планирует провести два тренировочных сбора этой зимой в ОАЭ. Ожидается, что первый сбор состоится в Дубае с 13 по 27 января.
Второй сбор красно-белые планируют провести в Абу-Даби с 30 января по 11 февраля, где примут участие в тренировочном турнире, о проведении которого ранее сообщал «СЭ».
Также ожидается проведение третьего сбора в Турции с 14 по 20 февраля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования