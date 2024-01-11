Стали известны детали переговоров ЦСКА с «Жил Висенте» по защитнику Перейре

ЦСКА делал предложение «Жил Висенте» по аренде с правом выкупа защитника Габриэла Перейры, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, португальский клуб отказал в аренде и попросил 7 миллионов евро за трансфер, из-за чего армейцы вышли из переговоров. Также приобрести защитника предлагали «Локомотиву».

Ранее спортивный директор «Жил Висенте» Тьяго Леньо заявлял, что если какой-то клуб будет готов заплатить за игрока 10 миллионов евро, то они его отпустят.

В текущем сезоне 23-летний Перейра провел 16 матчей за «Жил Висенте» и отметился 1 голом. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.