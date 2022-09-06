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6 сентября, 21:51

Стали известны детали переговоров «Спартака» по Фернандесу. Испанский хавбек пытается убедить своего агента отказаться от бонуса

Иван Шитик
Корреспондент

«Спартак» готов удовлетворить большинство финансовых условий «Волоса» по трансферу полузащитника Паоло Фернандеса. Однако в связи с позицией президента греческого клуба и агента футболиста трансфер может не состояться, утверждает Metaratings.ru.

Загвоздка в переговорах состоит в проценте, который должен получить агент при совершении сделки. Руководство греческого клуба не хочет платить представителю игрока за возможный трансфер.

Испанский хавбек пытается убедить своего агента отказаться от бонуса и согласовать переход в московский клуб.

Ранее журналист портала Gazzetta Димитрис Вергос сообщил, что красно-белые направили греческому клубу улучшенное предложение по трансферу 24-летнего испанца.

Также сообщалось, что «Волос» хочет получить за полузащитника 1,5 миллиона евро, в то время как первоначальное предложение московского клуба составило 1 миллион.

Контракт Фернандеса с греческим клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/perekhod-fernandesa-v-spartak-mozhet-ne-sostoyatsya-iz-za-bonusa-kotoryy-dolzhen-poluchit-agent-igro-1354567/
ФК Спартак (Москва)
Паоло Фернандес
2
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