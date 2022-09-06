Стали известны детали переговоров «Спартака» по Фернандесу. Испанский хавбек пытается убедить своего агента отказаться от бонуса

«Спартак» готов удовлетворить большинство финансовых условий «Волоса» по трансферу полузащитника Паоло Фернандеса. Однако в связи с позицией президента греческого клуба и агента футболиста трансфер может не состояться, утверждает Metaratings.ru.

Загвоздка в переговорах состоит в проценте, который должен получить агент при совершении сделки. Руководство греческого клуба не хочет платить представителю игрока за возможный трансфер.

Испанский хавбек пытается убедить своего агента отказаться от бонуса и согласовать переход в московский клуб.

Ранее журналист портала Gazzetta Димитрис Вергос сообщил, что красно-белые направили греческому клубу улучшенное предложение по трансферу 24-летнего испанца.

Также сообщалось, что «Волос» хочет получить за полузащитника 1,5 миллиона евро, в то время как первоначальное предложение московского клуба составило 1 миллион.

Контракт Фернандеса с греческим клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.