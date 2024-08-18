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Сегодня, 22:11

Стали известны детали возможного перехода Актюркоглу в «Спартак»

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Переговоры по трансферу Керема Актюркоглу из «Галатасарая» в «Спартак» продолжаются.

«Его турецкий агент Языджи рассчитывает на переход футболиста в «Спартак» и ведет переговоры с клубом — именно он выставил условия по зарплате в размере 4 миллионов евро. Европейский представитель Керема Д'Авила — против перехода футболиста в Россию из-за политической ситуации. Сам игрок, скорее, желает остаться в Турции», — цитирует Sport24 слова источника, знакомого с ситуацией.

9 августа агент Актюркоглу Вильям Д'Авила заявлял, что сделка не состоится.

Футболист выступает за «Галатасарай» с 2020 года. В сезоне-2023/24 вингер провел 54 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 9 результативных передач. Контракт турка с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Источник: Sport24
Футбол
ФК Галатасарай
ФК Спартак (Москва)
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