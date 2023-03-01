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Сегодня, 12:08

Стали известны назначения судей на матчи 18-го тура РПЛ: Мешков работает на «Спартак» — «Урал»

Виталий Мешков.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Стали известны назначения арбитров на матчи 18-го тура чемпионата России по футболу, сообщается на официальном сайте РФС 1 марта.

Встречу между «Спартаком» и «Уралом» рассудит Виталий Мешков. Игра пройдет 4 марта в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

3 марта (пятница)

«Факел» — «Химки»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Варанцо Петросян; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Антон Фролов; AВАР — Алексей Воронцов.

4 марта (суббота)

«Спартак» — «Урал»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Дмитрий Семёнов; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Кирилл Левников; AВАР — Максим Ковалев.

«Зенит» — «Пари НН»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Алексей Амелин; AВАР — Николай Богач.

«Ахмат» — «Оренбург»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Антон Кобзев; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Василий Казарцев; AВАР — Роман Усачев.

«Ростов» — «Локомотив»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Артём Смолин; ВАР — Павел Кукуян; AВАР — Андрей Образко.

5 марта (воскресенье)

«Динамо» — «Крылья Советов»: судья — Иван Сиденков, ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Анатолий Жабченко; AВАР — Денис Березнов.

«Краснодар» — «Торпедо»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Игорь Князев, Сергей Каруненко; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Василий Казарцев; AВАР — Адлан Хатуев.

«Сочи» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Егор Болховитин; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Кирилл Левников; AВАР — Дмитрий Сафьян.

Источник: https://rfs.ru/news/217582
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Виталий Мешков
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