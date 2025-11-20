Стали известны номинанты на премию «Первая пятерка» в 2025 году

Детская футбольная лига имени Виктора Горлова назвала номинантов на ХXIII ежегодную национальную премию «Первая пятерка». Она вручается лучшему молодому футболисту года в России. Номинанты на премию «Первая пятерка-2025»: Ульви Бабаев («Динамо», Москва), Дмитрий Васильев («Зенит»/»Сочи»), Кирилл Глебов, Матвей Кисляк, Матвей Лукин (все — ЦСКА), Данила Годяев («Локомотив»), Абдулпаша Джабраилов («Динамо», Махачкала), Игорь Дмитриев («Крылья Советов«/»Спартак»), Андрей Ивлев («Факел»/»Пари-НН»), Максим Шнапцев («Пари НН»), Данила Козлов («Краснодар»), Иван Лепский («Динамо», Москва/«Крылья Советов»), Вадим Раков («Локомотив»/»Крылья Советов»), Дмитрий Пестряков («Акрон»), Илья Рожков («Рубин»), Даниил Шанталий («Ростов»). В 2024 году премию выиграл полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.