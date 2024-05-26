Стали известны первые победители премии Герои РПЛ сезона-2023/24

На премии Winline Герои РПЛ объявили первых победителей в нескольких номинациях.
Церемония награждения проходит в воскресенье, 26 мая.
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«Лучший Match Day сезона» — «Ростов» за проект «Хип-хоп на Дону»
- «Лучшее промо сезона» — «Динамо» за анонс трансфера Луиса Чавеса с использованием нейросети
- «Лучший социальный проект» — «Динамо» за акцию «Журавли», посвященную жертвам трагедии в Крокусе
- «Лучший мерч сезона» — «Пари НН» за коллекцию «Нижегородцы»
- «Лучший видеконтент» — «Коммент.Шоу»
- Лучший журналист/блогер — Нобель Арустамян