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Сегодня, 19:26

Стали известны первые победители премии Герои РПЛ сезона-2023/24

Игнат Заздравин
Корреспондент
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На премии Winline Герои РПЛ объявили первых победителей в нескольких номинациях.

Церемония награждения проходит в воскресенье, 26 мая.

  • «Лучший Match Day сезона» — «Ростов» за проект «Хип-хоп на Дону»
  • «Лучшее промо сезона» — «Динамо» за анонс трансфера Луиса Чавеса с использованием нейросети
  • «Лучший социальный проект» — «Динамо» за акцию «Журавли», посвященную жертвам трагедии в Крокусе
  • «Лучший мерч сезона» — «Пари НН» за коллекцию «Нижегородцы»
  • «Лучший видеконтент» — «Коммент.Шоу»
  • Лучший журналист/блогер — Нобель Арустамян
Футбол
РПЛ
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