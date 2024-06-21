Стали известны подробности переговоров между «Зенитом» и Тикнизяном

«СЭ» стала известна причина, по которой не состоялся переход 25-летнего защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит».

Зимой чемпионы России предлагали футболисту сборной Армении оклад в два раз больше, чем у красно-зеленых, но к единому мнению стороны не пришли — представители игрока просили почти в два раза больше.

Сейчас же, по нашим данным, «Зенит» опять уменьшил предложение, поэтому Тикнизяна такие условия снова не устроили, после чего сине-бело-голубые переключились на Юрия Горшкова из «Крыльев Советов».

Уже после того как питерский клуб достиг договоренности с самарцами и самим Горшковым, на чемпионов страны вновь вышли представители Тикнизяна, сообщившие, что согласны продолжить переговоры, однако сине-бело-голубые не стали возвращаться к его кандидатуре, поскольку позиция на левом фланге уже закрыта.

Тикнизян играет за «Локомотив» с лета 2021 года. В прошедшем сезоне он провел за железнодорожников 30 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 6 результативных передач.