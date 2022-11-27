Стали известны подробности встречи Бердыева с руководством «Сочи»

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Как стало известно «СЭ», в данный момент российский специалист Курбан Бердыев проводит встречу с руководством «Сочи» в лице генерального директора Дмитрия Рубашко.
В числе обсуждаемых тем возникал разговор о конкретных футболистах команды, о возможном усилении, а также о подборе жилья для специалиста.
В субботу, 26 ноября президент «Сочи» Борис Ротенберг объявил о том, что Бердыев стал новым тренером команды. Контракт с 70-летним специалистом рассчитан на 2,5 года.
«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками после 17 туров. Команда заняла последнее место в своей группе в Кубке России и вылетела из турнира.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования