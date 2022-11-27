Стали известны подробности встречи Бердыева с руководством «Сочи»

Как стало известно «СЭ», в данный момент российский специалист Курбан Бердыев проводит встречу с руководством «Сочи» в лице генерального директора Дмитрия Рубашко.

В числе обсуждаемых тем возникал разговор о конкретных футболистах команды, о возможном усилении, а также о подборе жилья для специалиста.

В субботу, 26 ноября президент «Сочи» Борис Ротенберг объявил о том, что Бердыев стал новым тренером команды. Контракт с 70-летним специалистом рассчитан на 2,5 года.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками после 17 туров. Команда заняла последнее место в своей группе в Кубке России и вылетела из турнира.