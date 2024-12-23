Стали известны результаты голосования по кандидатам от РПЛ в исполком РФС

Сегодня, 20:46
На общем собрании РПЛ были утверждены кандидаты в исполком РФС по квоте представителей клубов высшего дивизиона, сообщает «РБ Спорт».
Среди утвержденных кандидатов вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, президент «Ростова» Арташес Арутюнянц и председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.
Итоги голосования по кандидатам в исполком выглядят так:
Ахмед Айдамиров — 15 голосов; Арташес Арутюнянц — 13 голосов; Дмитрий Гафин — 11 голосов; Александр Медведев — 9 голосов.
На общем собрании клубов РПЛ единогласно решили поддержать выдвижение Александра Дюкова кандидатом на пост президента РФС.