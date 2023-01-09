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Сегодня, 19:20

Стали известны соперники «Локомотива» на зимних сборах в ОАЭ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Локомотив» объявил соперников и даты товарищеских матчей на учебно-тренировочных сборах в Объединенных Арабских Эмиратах.

В период проведения сборов у железнодорожников запланированы 7 товарищеских встреч. Среди соперников — победитель чемпионата Малайзии «Джохор», чемпион Армении «Урарту» и команды РПЛ.

Расписание матчей:

18 января, 17:30 — «Бунедкор» (Ташкент, Узбекистан)

22 января, 16:00 — «Родина» (Москва, Россия)

29 января, 17:00 — «Сочи» (Сочи, Россия)

2 февраля, 17:30 — «Джохор» (Джохор-Бару, Малайзия)

5 февраля, 17:30 — «Урарту» (Ереван, Армения)

12 февраля, 17:30 — «Урал» (Екатеринбург, Россия)

15 февраля — «Шанхай Шэньхуа» (Шанхай, Китай)

Первый сбор «Локомотива» запланирован с 11 по 22 января, второй — с 26 января по 6 февраля, третий — с 10 по 20 февраля. Все они пройдут в городах Абу-Даби и Дубай.

«Локомотив» после 17 туров РПЛ с 13 очками идет на 14-м месте в турнирной таблице

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/zimnie-sbory-friendlies-2023/
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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