Стали известны соперники «Локомотива» на зимних сборах в ОАЭ

Сегодня, 19:20
«Локомотив» объявил соперников и даты товарищеских матчей на учебно-тренировочных сборах в Объединенных Арабских Эмиратах.
В период проведения сборов у железнодорожников запланированы 7 товарищеских встреч. Среди соперников — победитель чемпионата Малайзии «Джохор», чемпион Армении «Урарту» и команды РПЛ.
Расписание матчей:
18 января, 17:30 — «Бунедкор» (Ташкент, Узбекистан)
22 января, 16:00 — «Родина» (Москва, Россия)
29 января, 17:00 — «Сочи» (Сочи, Россия)
2 февраля, 17:30 — «Джохор» (Джохор-Бару, Малайзия)
5 февраля, 17:30 — «Урарту» (Ереван, Армения)
12 февраля, 17:30 — «Урал» (Екатеринбург, Россия)
15 февраля — «Шанхай Шэньхуа» (Шанхай, Китай)
Первый сбор «Локомотива» запланирован с 11 по 22 января, второй — с 26 января по 6 февраля, третий — с 10 по 20 февраля. Все они пройдут в городах Абу-Даби и Дубай.
«Локомотив» после 17 туров РПЛ с 13 очками идет на 14-м месте в турнирной таблице