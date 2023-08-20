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Сегодня, 18:49

Стали известны составы команд на матч «Ахмат» — «Оренбург»

Алина Савинова
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Стали известны составы «Ахмата» и «Оренбурга» на матч 5-го тура РПЛ.

Основной состав «Ахмата»: Шелия, Семенов, Богосавац, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Камилов, Олейников, Бериша, Ильин, Конате.

Запасные: Опарин, Ташаев, Уциев, Быстров, Ахмедов, Мацуев, Харин, Якуев, Диванович, Ковачев, Камило.

Основной состав «Оренбурга»: Ходанович, Адамов, Гойкович, Печенин, Перес, Оганесян, Ковалев, Башич, Марин, Вера, Флорентин.

Запасные: Кеняйкин, Сысуев, Сиваков, Полуяхтов, Гогличидзе, Сидоров, Хотулев, Капленко, Титков, Обухов, Гюрлюк. Куэро Паласио.

Матч пройдет на стадионе «Ахмат-Арена». Начало — в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://premierliga.ru/match/match_15519.html
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Оренбург
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
10
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
11
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
12
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
13
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
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30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 2 : 0
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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