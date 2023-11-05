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Сегодня, 15:50

Стали известны составы на матч ЦСКА — «Пари НН»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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ЦСКА и «Пари НН» объявили стартовые составы на матч 14-го тура РПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Зделар, Роша, Мойзес, Гайич, Мендес, Облаков, Файзуллаев, Чалов, Заболотный.

Запасные: Тороп, Набабкин, Агапов, Лукин, Рядно, Ермаков, Кисляк, Давила.

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Эссьен, Зе Турбо, Боссели.

Запасные: Ботнарь, Кукушкин, Толстопятов, Шнапцев, Юлдошев, Жигулев, Майга, Севикян, Мухин, Кухарчук, Кутателадзе, Джиянов.

Матч 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Пари НН» пройдет 5 ноября, начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча.

Источник: https://premierliga.ru/match/match_15589.html
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ФК Нижний Новгород
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