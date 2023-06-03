Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:56

Стали известны составы «Зенита» и «Факела» на игру 30-го тура РПЛ

Telegram Дзен

«Зенит» и «Факел» назвали составы на матч 30-го тура чемпионата России-2022/23. Начало всех игр последнего тура — в 17:00 (мск).

РПЛ 30 тур: онлайн всех матчей. РПЛ, финиш: ЦСКА, «Спартак» или «Ростов»? Кто станет вторым, кто в стыки. Онлайн-трансляция

«Зенит»: Васютин, Караваев, Чистяков, Алип, Круговой, Барриос, Ерохин, Кузяев, Мостовой, Мантуан, Сергеев.

Запасные: Кержаков, Королев, Адамов, Москаленчик, Сутормин, Бакаев, Саусь, Васильев, Козлов, Барановский.

«Факел»: Свинов, Божин, Калинин, Морозов, Акбашев, Альшин, Якимов, Квеквескири, Брахими, Марков, Аппаев.

Запасные: Городовой, Смирнов, Брызгалов, Суслов, Черов, Мастерной, Черняков, Мендель, Рабей, Максимов, Ивахнов, Гонгадзе.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
03 июн, 17:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Факел

РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
1
0
Читайте также
Трассу в Барселоне переделали ради зрелищности. Вернет ли она интригу в чемпионат?
Дело Ничушкина становится все более запутанным. Что будет с российским нападающим?
В Петербурге нашли мертвой без вести пропавшую воспитательницу детсада
В Смоленской области сообщили об атаке беспилотников на объекты ТЭК
Взрыв произошел в Белгороде
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: финиш чемпионата России-2022/23
РПЛ, финиш: ЦСКА, «Спартак» или «Ростов»? Кто станет вторым, кто в стыки. Онлайн-трансляция
Червиченко — о результатах «Спартака» после ухода Федуна: «У новой команды пока явное преимущество»
«Ахмат» — «Краснодар»: 18-летний Кокшаров впервые выйдет в стартовом составе гостей, Сперцян остался в запасе
Казанский заявил, что Карпин провел мощнейший сезон с точки зрения тренерских навыков
«Пари НН» — «Химки»: стали известны стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ
«Оренбург» — «Динамо»: Захарян и Тюкавин выйдут в стартовом составе, Смолов вне заявки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ахмат» — «Краснодар»: 18-летний Кокшаров впервые выйдет в стартовом составе гостей, Сперцян остался в запасе

Джимми Марин заявил, что Малком находится на космическом уровне по сравнению с другими игроками РПЛ