Стали известны составы «Зенита» и «Факела» на игру 30-го тура РПЛ

Сегодня, 15:56
«Зенит» и «Факел» назвали составы на матч 30-го тура чемпионата России-2022/23. Начало всех игр последнего тура — в 17:00 (мск).
«Зенит»: Васютин, Караваев, Чистяков, Алип, Круговой, Барриос, Ерохин, Кузяев, Мостовой, Мантуан, Сергеев.
Запасные: Кержаков, Королев, Адамов, Москаленчик, Сутормин, Бакаев, Саусь, Васильев, Козлов, Барановский.
«Факел»: Свинов, Божин, Калинин, Морозов, Акбашев, Альшин, Якимов, Квеквескири, Брахими, Марков, Аппаев.
Запасные: Городовой, Смирнов, Брызгалов, Суслов, Черов, Мастерной, Черняков, Мендель, Рабей, Максимов, Ивахнов, Гонгадзе.