Стали известны сроки восстановления защитника «Сочи» Заики после травмы

Защитник «Сочи» Кирилл Заика может восстановиться после травмы и вернуться на поле в ноябре.

«Кирилл Заика тренируется индивидуально, а также в общей группе, к силовым упражнениям его пока не подпускают. Он, возможно, в ноябре появится на поле в матчах РПЛ или Кубка России. Викторьен Ангбан недавно вернулся из Барселоны, где его оперировали, сейчас он в расположении нашего клуба и под наблюдением наших врачей проходит курс реабилитации. В целом у него все хорошо прошло, и никаких осложнений нет — он, скорее всего, будет готов сыграть к весне», — приводит ТАСС слова пресс-службы «Сочи».

Заика получил мышечную травму в июле в матче 1-го тура РПЛ против «Торпедо» (3:1). Полузащитник Ангбан получил разрыв крестообразной связки колена в матче 6-го тура против «Ростова» (2:2).

29 летний Заика играет за «Сочи» с лета 2018 года. Он принял участие в 86 матчах во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 13 результативных передач.