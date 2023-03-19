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Сегодня, 17:31

Стали известны сроки возвращения на поле полузащитника «Оренбурга» Флорентина

Алина Савинова
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о возвращении в строй команды полузащитников Габриэля Флорентина и Тимура Аюпова.

«Сроки восстановления Флорентина? Здесь загадывать не стоит. Если все пройдет хорошо, то очень надеемся, что он поможет нам в Самаре в первом матче после паузы на сборные. Также надеемся, что добавится Аюпов», — приводит Sport24 слова Андреева.

Флорентин не выступал за оренбургскую команду с ноября 2022 года. Аюпов пропустил матч 20-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:0).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-19-stalo-izvestno-o-srokakh-vozvrashcheniya-v-stroy-igroka-orenburga-florentina
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Габриэль Флорентин
Дмитрий Андреев
Футбол
ФК Оренбург
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