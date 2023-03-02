Стали известны точные сроки восстановления защитника «Динамо» Лаксальта

Как стало известно «СЭ» от источника, знакомого с ситуацией, травма защитника «Динамо» Диего Лаксальта оказалась не настолько серьезной, как сообщалось ранее. Игрок пропустит около 6-8 недель.

Ранее Sport24 сообщил о том, что уругвайский защитник «Динамо» пропустит из-за травмы от двух до трех месяцев.

Лаксальт получил повреждение колена 20 февраля на тренировке бело-голубых на сборах в Турции. В сезоне-2022/23 футболист принял участие в 12 матчах «Динамо» и не отличился результативными действиями.