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Сегодня, 14:35

Стали известны условия контракта Пьянича с ЦСКА

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Миралем Пьянич.
Фото «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», новичок ЦСКА Миралем Пьянич, перешедший в клуб на правах свободного агента, получит бонус в размере одного миллиона евро, если примет участие не менее чем в 50 процентах матчей москвичей до конца сезона-2024/25.

Базовая зарплата 34-летнего боснийца — 800 тысяч евро в год, о чем сообщалось ранее. Комиссия агента, по нашим данным, — 800 тысяч евро.

Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента в четверг, 26 сентября. Хавбек подписал контракт с клубом на один год с опцией продления еще на один год.

Миралем Пьянич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)

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