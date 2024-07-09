Стали известны условия возможного перехода Соболева из «Спартака» в «Зенит»: 8 миллионов евро — трансферная сумма, зарплата — около 2 миллионов

«СЭ» стали известны условия, на которых 27-летний форвард Александр Соболев может в ближайшее время перейти из «Спартака» в «Зенит». Красно-белые получат в качестве компенсации за футболиста, чей контракт действует до июня 2026 года, около 8 миллионов евро. В эту сумму не входят агентские выплаты, а также подписной бонус.

Зарплата нападающего в невском клубе составит, по нашим данным, порядка 2 миллионов евро в год — без учета премиальных за достижение определенных результатов в составе сине-бело-голубых. При этом в среднем за сезон Соболев будет зарабатывать несколько больше, чем в московской команде, — если приплюсовать к окладу тот самый подписной бонус и разбить его в равных долях по годам.