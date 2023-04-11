Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:59

Стало известно, как «Зенит» будет добираться до Ростова на матч РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Стало известно, как «Зенит» будет добираться до Ростова на матч 23-го тура РПЛ.

По информации Metaratings.ru, петербуржцы за день до игры вылетят в Ставрополь, откуда на автобусе отправятся в Ростов, где остановятся на ночь перед игрой. После матча, скорее всего, команда проведет еще одну ночь в Ростове, а после проделает обратный маршрут в Ставрополь и вылетит в Санкт-Петербург.

«Ростов» примет «Зенит» в матче 23-го тура чемпионата России 16 апреля. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

«Зенит» после 22 туров лидирует в турнирной таблице с 54 очками, опережая идущий вторым «Ростов» на девять баллов.

Источник: https://metaratings.ru/news/stalo-izvestno-kak-zenit-budet-dobiratsya-do-rostova-na-match-rpl-242467/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
5
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Вашингтон» без Овечкина сделал подарок Малкину. «Айлендерс» с Сорокиным — мимо плей-офф?
«Он машина. Как Криштиану». Гвардиола поменял «Сити» ради Холанна, и это работает
Генпрокуратуру попросили возбудить дело о госизмене против Лии Ахеджаковой
Ахметов инициировал арбитраж против России за потерянные активы в Донбассе
Военный эксперт оценил шансы ВСУ на форсирование Днепра
Комплекс полноценности: на что способен «Искандер-М» в «ядерном исполнении»
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Торпедо» — «Спартак» и другие матчи
В «Химках» рассказали о деталях контракта с Талалаевым
Бизнесмен Садыгов объявил о назначении Талалаева на пост главного тренера «Химок»
Прохин поделился ожиданиями матча с «Зенитом»
Агент Тюкавина: «Мыслей о переходе из «Динамо» в «Локомотив» никогда не было»
Корнеев: «Ренан часто заигрывается и рискует не по делу, но у него большой потенциал»
«Динамо» вернет болельщиков в атмосферу 90-х
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Деменко считает, что «Зениту» не нужен новый тренер вместо Семака

Генич уверен, что «Зенит» отпустит Малкома летом