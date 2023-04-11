Стало известно, как «Зенит» будет добираться до Ростова на матч РПЛ

Стало известно, как «Зенит» будет добираться до Ростова на матч 23-го тура РПЛ.

По информации Metaratings.ru, петербуржцы за день до игры вылетят в Ставрополь, откуда на автобусе отправятся в Ростов, где остановятся на ночь перед игрой. После матча, скорее всего, команда проведет еще одну ночь в Ростове, а после проделает обратный маршрут в Ставрополь и вылетит в Санкт-Петербург.

«Ростов» примет «Зенит» в матче 23-го тура чемпионата России 16 апреля. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

«Зенит» после 22 туров лидирует в турнирной таблице с 54 очками, опережая идущий вторым «Ростов» на девять баллов.