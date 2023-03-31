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Сегодня, 09:10

Стало известно, какие позиции собирается усилить «Спартак» летом

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Кристофер Мартинс и Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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По информации «СЭ», летом красно-белые, прежде всего, планируют укрепить оборону. Речь идет о приобретении двух защитников — центрального и крайнего, желательно, универсального, способного одинаково успешно выходить на поле и справа, и слева.

В средней линии вероятно появление нового хавбека-разрушителя. Еще одна летняя трансферная опция на вход из числа желательных, но не обязательных к реализации. Будет рассмотрена возможность покупки исполнителя в группу атаки из разряда топ — по российским меркам.

«Спартак» с 40 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.

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