Стало известно, каким будет бюджет «Крыльев» в 2023 году

По данным «СЭ», бюджет «Крыльев» в 2023 году может возрасти с 2,1 миллиарда, которые были в прошлом году, до 2,5 миллиарда рублей. В первую очередь за счет увеличения контрактов РПЛ с титульным спонсором и за продажу медиаправ.

Кроме того, около 400 миллионов принесет продажа Пиняева и Глушенкова в «Локомотив».

Субсидия от Министерства спорта Самарской области не возрастет по сравнению с 2022 годом (тогда был миллиард рублей) — клуб получит от 800 миллионов до миллиарда рублей в зависимости от потребностей.

«Крылья Советов» занимают 11-е место с 20 очками в турнирной таблице чемпионата России.