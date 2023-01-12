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Сегодня, 00:00

Стало известно, каким будет бюджет «Крыльев» в 2023 году

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Футболисты «Крыльев Советов».
Фото ФК «Крылья Советов»
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По данным «СЭ», бюджет «Крыльев» в 2023 году может возрасти с 2,1 миллиарда, которые были в прошлом году, до 2,5 миллиарда рублей. В первую очередь за счет увеличения контрактов РПЛ с титульным спонсором и за продажу медиаправ.

Кроме того, около 400 миллионов принесет продажа Пиняева и Глушенкова в «Локомотив».

Субсидия от Министерства спорта Самарской области не возрастет по сравнению с 2022 годом (тогда был миллиард рублей) — клуб получит от 800 миллионов до миллиарда рублей в зависимости от потребностей.

Футболисты &laquo;Крыльев Советов&raquo;. «Крылья» могут получить от Самарской области меньше, чем год назад. Но бюджет клуба вырастет до 2,5 миллиарда?

«Крылья Советов» занимают 11-е место с 20 очками в турнирной таблице чемпионата России.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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