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Сегодня, 12:39

Стало известно, каким было финальное предложение «Галатасарая» по Венделу

Микеле Антонов
Корреспондент
Вендел.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», во вторник, 23 июля, «Галатасарай» сделал финальное предложение «Зениту» по покупке бразильского полузащитника Вендела в размере 20 миллионов евро с бонусами. Эта сумма не устроила российский клуб. После «Галатасарай» вышел из переговоров.

Ранее журналист Руди Галетти сообщил, что «Галатасарай» решил прекратить переговоры с «Зенитом» по трансферу полузащитника Вендела.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошедшем сезоне он провел за сине-бело-голубых 35 матчей, забил 4 гола и сделал 10 результативных передач. 13 июля футболист отличился забитым мячом и двумя голевыми передачами в матче против «Краснодара» (4:2) в Суперкубке России.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Галатасарай
ФК Зенит
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