Стало известно, когда Даку вернется в «Рубин» после скандала на Евро-2024

Нападающий сборной Албании Мирлинд Даку вернется в расположение «Рубина» через неделю после отпуска, сообщил РИА Новости источник. Футболист выступал на Евро-2024.

«Мирлинду Даку клуб дал отпуск после выступления на Евро, он приедет через неделю», — сообщил источник.

23 июня стало известно, что 26-летнего форварда дисквалифицировали на два матча за оскорбительные кричалки после матча сборной Албании против Хорватии (2:2) во втором туре Евро-2024.