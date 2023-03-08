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Сегодня, 13:45

Стало известно, когда Клаудиньо вернется в общую группу «Зенита»

Клаудиньо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», 26-летний полузащитник «Зенита» Клаудиньо, который из-за небольшого повреждения пропустил два первых официальных матча сине-бело-голубых после возобновления сезона (в Кубке с «Волгой» и в РПЛ с «Пари НН», оба — 3:0), вернется в общую группу в четверг, 9 марта.

Хавбек присоединится к остальным футболистам, ведущим подготовку к встрече 19-го тура с «Химками», намеченной на воскресенье, 12 марта.

Не факт, что в этой игре натурализованный бразилец выйдет на поле, но велика вероятность, что он попадет в заявку команды Сергея Семака. При этом Клаудиньо должен появиться в составе питерцев 15 марта в кубковом матче с «Динамо».

В сезоне-2022/23 Клаудиньо забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 19 матчах за «Зенит» во всех турнирах.

Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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