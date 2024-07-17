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Сегодня, 14:36

Стало известно, когда Кордоба, Кастаньо и Оласа вернутся в расположение «Краснодара»

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«Краснодар» предоставил дополнительный отдых футболистам, которые выступали на Кубке Америки-2024 в США.

По данным «РБ Спорт», игроки сборной Колумбии Джон Кордоба и Кевин Кастаньо, а также защитник национальной команды Уругвая Лукас Оласа вернутся в «Краснодар» ко второму туру РПЛ, который пройдет с 26 по 29 июля.

Кордоба и Кастаньо стали серебряными призерами Кубка Америки. В финальном матче Колумбия уступила Аргентине (0:1, д.в). Оласа со сборной Уругвая занял третье место на турнире после победы над Канадой (2:2, пен. 4-3).

В первом туре нового сезона «Краснодар» сыграет в гостях против «Ахмата». Матч пройдет 21 июля в Грозном.

Источник: «РБ Спорт»
Джон Кордоба
Футбол
ФК Краснодар
Кевин Кастаньо
Лукас Оласа
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