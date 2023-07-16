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Сегодня, 19:47

Стало известно, когда Марио Фернандес начнет тренироваться в общей группе «Зенита»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Футболист Марио Фернандес.
Марио Фернандес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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32-летний бывший защитник сборной России Марио Фернандес, который в начале недели официально заключит контракт с «Зенитом», работает на клубной базе в Удельной по индивидуальной программе.

Как стало известно «СЭ», никаких проблем с лишним весом у футболиста нет: на то, чтобы набрать необходимые кондиции, игроку, по оценкам специалистов из штаба сине-бело-голубых, потребуется от двух до трех недель.

При этом к общей группе Марио Фернандес может быть подключен ближе к 25 июля — в этот день питерцы проведут на своем поле матч 1-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка страны против «Ахмата».

В воскресенье главный тренер Сергей Семак предоставил выходной команде, накануне взявшей в Казани национальный Суперкубок во встрече с ЦСКА (0:0, пен. — 5:4). В понедельник же чемпионы проведут полноценное занятие.

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Источник: https://www.sport-express.ru/football/rfpl/
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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