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Сегодня, 11:50

Стало известно, когда Мозес присоединится к «Спартаку» на зимние сборы

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Виктор Мозес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал корреспонденту «СЭ», когда нападающий красно-белых Виктор Мозес сможет присоединиться к зимним сборам команды.

Нигерийский форвард получил травму 6 августа 2022 года в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0).

«И я, и тренер по физической подготовке следим за стоянием Виктора Мозеса. Мы встречались с Виктором в Лондоне. Могу сказать, что он пропустит первый сбор и приедет только после 23 января. Мы оценим его состояние, и, возможно, он сможет принять участие во втором сборе», — сказал Абаскаль «СЭ».

Вторая часть сборов пройдет в Абу-Даби с 30 января по 11 февраля.

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 17 матчей.

Виктор Мозес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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