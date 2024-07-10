Стало известно, когда полузащитник «Пари НН» Марадишвили вернется на поле

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о восстановлении полузащитника Константина Марадишвили.

«Штатное восстановление, все по плану. Костя находится в реабилитационном центре, начал персональные тренировки. Надеемся, что с началом сезона он присоединится к группе игроков, которые восстанавливаются у нас на базе. Думаю, на поле он сможет появиться после октября», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

В начале апреля Марадишвили травмировал колено, из-за чего выбыл на длительный срок.

В сезоне-2023/24 полузащитник принял участие в 17 матчах во всех турнирах и забил один гол. Марадишвили выступает за нижегородский клуб на правах аренды из «Локомотива».