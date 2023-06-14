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Сегодня, 09:30

Стало известно, когда Раконьяц может вернуться в «Локомотив»

Константин Белов
Корреспондент
Марко Раконьяц и Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Футбольный агент Игор Глушевич, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца, выступающего на правах аренды за сербскую «Црвену Звезду», в разговоре с «СЭ» высказался о будущем игрока.

Ранее агент заявил «РБ Спорт», что клуб принуждал игрока сменить агента.

«Црвена Звезда» может выкупить Марко до 15 июня, или он возвращается в «Локомотив». Я проинформировал «Локомотив» о нестандартной ситуации и давлении Звездана Терзича, генерального директора «Црвены Звезды», на игрока, чтобы Марко сменили агента. Было бы хорошо, если бы Терзич смог ограничить свою работу одной ролью, он не может быть президентом, спортивным директором, генеральным директором, тренером и агентом одновременно. Я хочу его публичного высказывания!» — сказал Глушевич СЭ.

В сезоне-2022/23 Раконьяц провел 17 матчей в составе «Црвены Звезды», забил 5 мячей и отметился 2 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро.

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