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Сегодня, 19:37

Стало известно, когда Соболев дебютирует в «Зените»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Александр Соболев.
Фото ФК «Зенит»
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Как стало известно «СЭ», 27-летний нападающий Александр Соболев, перешедший в «Зенит» из «Спартака», начнет заниматься в общей группе в ближайшую среду. Пока он работает на базе в Удельном парке по индивидуальной программе.

В тот же день, 4 сентября, ожидается возвращение в общую группу 25-летнего атакующего хавбека Максима Глушенкова, который должен восстановиться к матчу 8-го тура РПЛ с ЦСКА, который состоится 14 сентября.

8-го же «Зенит» проведет спарринг с «Кайратом» в Алматы. Предполагается, что Соболев полетит в Казахстан, а Глушенков нет.

Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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