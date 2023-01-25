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Сегодня, 14:40

Стало известно, кого «Динамо» не возьмет на второй сбор

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Появилась информация о том, кого «Динамо» не возьмет на второй тренировочный сбор.

Как стало известно «СЭ», в составе «Динамо» 26 января на сбор в Турцию отправится 30 футболистов: Шунин, Лещук, Будачев, Купцов, Даса, Кутицкий, Лаксальт, Майсторович, Маричаль, Осокин, Паршивлюк, Сазонов, Скопинцев, Фернандес, Александров, Гагнидзе, Зазвонкин, Захарян, Лесовой, Макаров, Норманн, Сулаквелидзе, Фомин, Шагиахметов, Боков, Гладышев, Грулев, Нгамале, Смолов и Тюкавин.

По сравнению с первым сбором в ОАЭ состав делегации уменьшится на двух игроков — в Анталью не полетят Бессмертный и Цесь.

У бело-голубых запланировано три спарринга — с боснийским «Борацом» (29 января), болгарской «Ардой» (2 февраля) и красноярским «Енисеем» (6 февраля).

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