Стало известно, кого «Динамо» не возьмет на второй сбор

Появилась информация о том, кого «Динамо» не возьмет на второй тренировочный сбор.

Как стало известно «СЭ», в составе «Динамо» 26 января на сбор в Турцию отправится 30 футболистов: Шунин, Лещук, Будачев, Купцов, Даса, Кутицкий, Лаксальт, Майсторович, Маричаль, Осокин, Паршивлюк, Сазонов, Скопинцев, Фернандес, Александров, Гагнидзе, Зазвонкин, Захарян, Лесовой, Макаров, Норманн, Сулаквелидзе, Фомин, Шагиахметов, Боков, Гладышев, Грулев, Нгамале, Смолов и Тюкавин.

По сравнению с первым сбором в ОАЭ состав делегации уменьшится на двух игроков — в Анталью не полетят Бессмертный и Цесь.

У бело-голубых запланировано три спарринга — с боснийским «Борацом» (29 января), болгарской «Ардой» (2 февраля) и красноярским «Енисеем» (6 февраля).