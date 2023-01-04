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Сегодня, 21:04

Стало известно, кого из новых футболистов возьмет «Динамо» на сборы

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Иван Зазвонкин.
Фото пресс-служба «Динамо»
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По данным «СЭ», «Динамо» определилось с молодыми футболистами, которые будут работать с основой на первом сборе в ОАЭ с 12 по 22 января. Из «Динамо-2» Славиша Йоканович пригласил троих игроков: полузащитников — 20-летнего Максима Александрова и 18-летнего Ивана Зазвонкина, а также 17-летнего форварда Дениса Бокова.

Кроме того, с командой отправится 17-летний сербский центральный защитник Милан Майсторович, который подписал контракт с бело-голубыми летом, но первую часть сезона провел в аренде в родной «Войводине».

Если Зазвонкин уже проходил сборы с основой перед началом сезона, то для Майсторовича, Александрова и Бокова это будет первый опыт.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
2
1
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