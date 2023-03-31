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Сегодня, 09:20

Стало известно, кого может летом продать «Спартак»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Виктор Мозес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», ряд легионеров «Спартака» могут быть проданы в летнее трансферное окно — при наличии предложений, которые устроят московский клуб.

В первую очередь речь идет об атакующем хавбеке Викторе Мозесе (контракт до конца июня 2024 года), форварде Шамаре Николсоне (конец июня 2026-го) и опорнике Кристофере Мартинсе (конец июня 2026-го). Также не исключены трансферы защитника Мацея Рыбуса (конец июня 2024-го) и нападающего Кейта Бальде (конец июня 2025-го).

При этом фланговый форвард Квинси Промес (соглашение до конца июня 2024-го) продолжит карьеру у красно-белых. Не планируется расставание и с основными российскими футболистами.

А вот для арендованных «Шальке» и «Клермоном» до конца сезона-2022/23 хавбека Алекса Крала и защитника Максимиллиано Кофрие станут подыскивать варианты. Договор чеха действует еще год, бельгийца — два, но в «Спартак» эти игроки точно не вернутся.

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