Стало известно, кого может летом продать «Спартак»

Как стало известно «СЭ», ряд легионеров «Спартака» могут быть проданы в летнее трансферное окно — при наличии предложений, которые устроят московский клуб.

В первую очередь речь идет об атакующем хавбеке Викторе Мозесе (контракт до конца июня 2024 года), форварде Шамаре Николсоне (конец июня 2026-го) и опорнике Кристофере Мартинсе (конец июня 2026-го). Также не исключены трансферы защитника Мацея Рыбуса (конец июня 2024-го) и нападающего Кейта Бальде (конец июня 2025-го).

При этом фланговый форвард Квинси Промес (соглашение до конца июня 2024-го) продолжит карьеру у красно-белых. Не планируется расставание и с основными российскими футболистами.

А вот для арендованных «Шальке» и «Клермоном» до конца сезона-2022/23 хавбека Алекса Крала и защитника Максимиллиано Кофрие станут подыскивать варианты. Договор чеха действует еще год, бельгийца — два, но в «Спартак» эти игроки точно не вернутся.