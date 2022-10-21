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Сегодня, 09:00

Стало известно, кто будет руководить «Локомотивом» в случае отказа Галактионова

Артем Бухаев
Корреспондент
Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», руководство «Локомотива» рассматривает только Михаила Галактионова на пост главного тренера, альтернативных вариантов на данный момент у московского клуба нет.

Переговоры между «Локомотивом» и «Нижним Новгородом» находятся в активной фазе и близки к завершению. В данный момент руководство нижегородского клуба активно ищет замену на случай, если Галактионов уйдет в «Локомотив».

Однако, если клубы не смогут договориться, руководить «Локомотивом» продолжит Андрей Федоров, пока руководство железнодорожников будет искать подходящий вариант.

ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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