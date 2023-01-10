Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:48

Стало известно, почему Промес пропустит первый сбор «Спартака»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Как стало известно «СЭ», нападающий «Спартака» Квинси Промес пропустит по медицинским показателям первый сбор красно-белых в ОАЭ. Углубленный медосмотр красно-белые пройдут только в среду, но состояние форварда понятно уже сейчас.

При этом у 31-летнего нидерландского футболиста нет конфликта с тренерским штабом и руководством. Когда он приведет в порядок индивидуальную форму, то вернется к занятиям с основой.

В нынешнем сезоне Промес провел 23 матча за «Спартак», забил 17 мячей и отдал 6 голевых передач.

13 октября форвард стал обладателем премии «Золотой кабан» по итогам сезона-2021/22. Данная награда вручается лучшим игрокам сезона по версии болельщиков «Спартака». В конце декабря Промес выиграл престижное голосование «СЭ» на звание лучшего футболиста календарного 2022 года.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
13
20
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Сам не верю, что меня не пытались зазвать в Россию. Пошел бы пешком!» Легенда ЧМ — о Черчесове, Хиддинке и Эскобаре
Рублев стал первой ракеткой России, обойдя Медведева
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
Сенатор Пушков заявил о паранойе депутатов Финляндии из-за надписи на снаряде ВСУ
Российский военный рассказал о больших потерях украинских боевиков в новогоднюю ночь
Площадь квартир в новостройках продолжит сокращаться
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Защитник «Рубина» Самошников может стать игроком «Локомотива» до конца недели
Захарян о переходе Роналду в «Аль-Наср»: «Для меня футбол закончился. Душа болела после его вылета с ЧМ-2022»
Захарян надеется, что «Динамо» поборется за чемпионские медали в РПЛ
Захарян о «Челси»: «Устал от этих разговоров»
Промес пропустит первый зимний сбор «Спартака»
Мухин — о «Локомотиве»: «Сейчас у них было невезение, но в дальнейшем все должно быть хорошо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Мурад Мусаев оценил значение получения лицензии Pro

Мусаев: «Краснодар» — это часть меня. Остались только теплые воспоминания»