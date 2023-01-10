Стало известно, почему Промес пропустит первый сбор «Спартака»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Спартака» Квинси Промес пропустит по медицинским показателям первый сбор красно-белых в ОАЭ. Углубленный медосмотр красно-белые пройдут только в среду, но состояние форварда понятно уже сейчас.

При этом у 31-летнего нидерландского футболиста нет конфликта с тренерским штабом и руководством. Когда он приведет в порядок индивидуальную форму, то вернется к занятиям с основой.

В нынешнем сезоне Промес провел 23 матча за «Спартак», забил 17 мячей и отдал 6 голевых передач.

13 октября форвард стал обладателем премии «Золотой кабан» по итогам сезона-2021/22. Данная награда вручается лучшим игрокам сезона по версии болельщиков «Спартака». В конце декабря Промес выиграл престижное голосование «СЭ» на звание лучшего футболиста календарного 2022 года.