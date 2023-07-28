Стало известно, почему Санчес отказался от перехода в «Спартак»

Агент защитника «Тоттенхэма», Давинсона Санчеса, Фернандо Вильярреал, в разговоре с «СЭ» назвал причину срыва перехода колумбийца в «Спартак».

«Связан ли отказ Санчеса с политической ситуацией? Главной причиной стала социальная жизнь и вообще жизнь и будущее его жены и сына», — сказал Вильярреал «СЭ».

Защитник выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В прошедшем сезоне 27-летний колумбиец провел за английскую команду 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт Санчеса со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

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