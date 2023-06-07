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Сегодня, 16:12

Стало известно, почему Шиманьски не вернется в «Фейеноорд»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Футболист Себастьян Шиманьски.
Себастьян Шиманьски.
Фото Global Look Press
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Как стало известно «СЭ», игрок «Динамо» Себастьян Шиманьски не вернется в «Фейеноорд», в котором выступал в минувшем сезоне, поскольку больше не хочет уходить в аренду. Голландский же клуб не готов выкупать футболиста, предлагая только вариант с арендой.

При этом 24-летний поляк год назад не приостанавливал контракт с «Динамо», поэтому не может бесплатно покинуть московский клуб нынешним летом.

Шиманьски провел отличный сезон в «Фейеноорде» (10 голов, 7 передач), стал чемпионом Голландии, теперь он намерен подписать с новым клубом полноценный контракт. Агенту поляка предстоит найти покупателя.

По данным «СЭ», в арендном соглашении Шиманьски с «Фейеноордом» была прописана опция выкупа в размере 11 миллионов евро.

Себастьян Шиманьски
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ФК Динамо (Москва)
ФК Фейеноорд
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