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Сегодня, 11:30

Стало известно, при каком условии «Спартак» был готов подписать Сычевого

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Владимир Сычевой.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», «Спартак» был готов подписать форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого только в случае ухода нападающего Шамара Николсона.

Руководство красно-белых отказалось от подписания российского нападающего, так как посчитало нецелесообразным приобретать игрока на эту позицию.

Сычевой перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга» в декабре 2022 года, подписав контракт на 3,5 года.

В первой половине сезоне РПЛ-2022/23 форвард сыграл за оренбургский клуб 15 матчей, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.

Владимир Сычевой
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
30
27
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