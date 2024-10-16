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Сегодня, 16:39

Матч «Краснодара» с «Локомотивом» завершит осеннюю часть сезона РПЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Пресс-служба российской премьер-лиги опубликовала расписание матчей 16-18-го туров.

16-й тур

22 ноября (пятница)

19:00 «Рубин» — «Акрон»

23 ноября (суббота)

12:00 «Оренбург» — «Зенит»

14:15 ЦСКА — «Ростов»

16:30 «Химки» — «Краснодар»

18:00 «Спартак» — «Локомотив»

24 ноября (воскресенье)

14:00 «Крылья Советов» — «Ахмат»

16:30 «Факел» — «Динамо»

19:00 «Пари НН» — «Динамо» (Махачкала)

Манфред Угальде, Деян Станкович и&nbsp;Тео Бонгонда. Угальде и Умяров — лучшие, Бонгонда — главный провал, Станкович — сдержанный оптимизм. Пять наблюдений по старту сезона «Спартака»

17-й тур

30 ноября (суббота)

14:00 «Акрон» — «Оренбург»

16:30 ЦСКА — «Рубин»

19:00 «Ростов» — «Пари НН»

1 декабря (воскресенье)

14:00 «Локомотив» — «Химки»

16:30 «Зенит» — «Крылья Советов»

19:00 «Динамо» (Махачкала) — «Факел»

19:30 «Краснодар» — «Спартак»

2 декабря (понедельник)

19:00 «Ахмат» — «Динамо»

Лусиано Гонду. «В случае чемпионства «Зенита» обещаю сделать татуировку льва». Интервью Лусиано

18-й тур

7 декабря (суббота)

14:00 «Спартак» — «Пари НН»

16:30 «Зенит» — «Акрон»

16:30 «Ростов» — «Крылья Советов»

19:00 «Динамо» (Махачкала) — «Рубин»

8 декабря (воскресенье)

14:00 «Динамо» — «Химки»

16:30 «Факел» — ЦСКА

19:00 «Ахмат» — «Оренбург»

19:30 «Краснодар» — «Локомотив»

Роман Асхабадзе. «Мы не плачемся, но нам тяжелее всех. До Москвы на автобусе 8 часов. Нет чартеров». Интервью гендиректора «Факела»

ФК Акрон
ФК Ахмат
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)

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