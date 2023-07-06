Стало известно расписание матчей первых семи туров РПЛ-2023/24

РПЛ опубликовала расписание первых семи матчей чемпионата России сезона-2023/24.

Первый матч сезона между «Динамо» и «Краснодаром» пройдет 21 июля, начало — в 19.00 смк.

Чемпион России «Зенит» 22-го числа сыграет на выезде с «Пари НН» в 15:15. В этот же день «Локомотив» примет «Рубин» (17.30 мск).

23 июля «Спартак» сыграет дома с «Оренбургом» в 17.30 мск.

Расписание матчей РПЛ-2023/24 с 1-го по 7-й тур (время начала матчей — московское):

1-й тур

21 июля (пятница)

19:00 «Динамо» — «Краснодар»

22 июля (суббота)

13:00 «Урал» — ЦСКА

15:15 «Пари НН» — «Зенит»

17:30 «Локомотив» — «Рубин»

20:00 «Ахмат» — «Крылья Советов»

23 июля (воскресенье)

17:30 «Спартак» — «Оренбург»

20:00 «Ростов» — «Факел»

20:00 «Сочи» — «Балтика»

2-й тур

29 июля (суббота)

15:00 «Крылья Советов» — «Динамо»

17:30 «Урал» — «Пари НН»

20:00 «Ростов» — «Зенит»

30 июля (воскресенье)

15:00 «Рубин» — «Оренбург»

17:30 «Факел» — «Локомотив»

20:00 «Ахмат» — ЦСКА

20:00 «Краснодар» — «Сочи»

31 июля (понедельник)

19:30 «Спартак» — «Балтика»

3-й тур

4 августа (пятница)

20:00 «Краснодар» — «Пари НН»

5 августа (суббота)

15:00 «Крылья Советов» — «Ростов»

17:30 «Рубин» — «Спартак»

17:30 «Оренбург» — «Урал»

20:00 ЦСКА — «Локомотив»

6 августа (воскресенье)

15:00 «Зенит» — «Динамо»

17:30 «Балтика» — «Факел»

20:00 «Сочи» — «Ахмат»

4-й тур

11 августа (пятница)

18:00 «Урал» — «Спартак»

12 августа (суббота)

15:00 «Локомотив» — «Крылья Советов»

17:30 «Оренбург» — «Краснодар»

20:00 «Ростов» — «Рубин»

13 августа (воскресенье)

15:00 «Динамо» — «Балтика»

17:30 «Зенит» — «Факел»

20:00 ЦСКА — «Сочи»

14 августа (понедельник)

19:30 «Пари НН» — «Ахмат»

5-й тур

18 августа (пятница)

19:30 «Рубин» — «Крылья Советов»

19 августа (суббота)

15:00 «Динамо» — ЦСКА

17:30 «Балтика» — «Урал»

19:30 «Краснодар» — «Локомотив»

20:00 «Сочи» — «Ростов»

20 августа (воскресенье)

17:30 «Факел» — «Пари НН»

19:30 «Спартак» — «Зенит»

20:00 «Ахмат» — «Оренбург»

6-й тур

25 августа (пятница)

17:30 «Оренбург» — ЦСКА

20:00 «Факел» — «Краснодар»

26 августа (суббота)

15:00 «Зенит» — «Урал»

17:30 «Рубин» — «Динамо»

19:30 «Спартак» — «Ахмат»

20:00 «Пари НН» — «Ростов»

27 августа (воскресенье)

17:30 «Крылья Советов» — «Балтика»

20:00 «Сочи» — «Локомотив»

7-й тур

2 сентября (суббота)

13:00 «Урал» — «Ахмат»

15:15 «Пари НН» — «Рубин»

17:30 «Крылья Советов» — «Факел»

20:00 «Краснодар» — «Спартак»

3 сентября (воскресенье)

13:00 «Оренбург» — «Сочи»

15:15 «Локомотив» — «Балтика»

17:30 ЦСКА — «Зенит»

20:00 «Ростов» — «Динамо»