Стало известно расписание матчей первых семи туров РПЛ-2023/24

Сегодня, 19:13
РПЛ опубликовала расписание первых семи матчей чемпионата России сезона-2023/24.
Первый матч сезона между «Динамо» и «Краснодаром» пройдет 21 июля, начало — в 19.00 смк.
Чемпион России «Зенит» 22-го числа сыграет на выезде с «Пари НН» в 15:15. В этот же день «Локомотив» примет «Рубин» (17.30 мск).
23 июля «Спартак» сыграет дома с «Оренбургом» в 17.30 мск.
Расписание матчей РПЛ-2023/24 с 1-го по 7-й тур (время начала матчей — московское):
1-й тур
21 июля (пятница)
19:00 «Динамо» — «Краснодар»
22 июля (суббота)
13:00 «Урал» — ЦСКА
15:15 «Пари НН» — «Зенит»
17:30 «Локомотив» — «Рубин»
20:00 «Ахмат» — «Крылья Советов»
23 июля (воскресенье)
17:30 «Спартак» — «Оренбург»
20:00 «Ростов» — «Факел»
20:00 «Сочи» — «Балтика»
2-й тур
29 июля (суббота)
15:00 «Крылья Советов» — «Динамо»
17:30 «Урал» — «Пари НН»
20:00 «Ростов» — «Зенит»
30 июля (воскресенье)
15:00 «Рубин» — «Оренбург»
17:30 «Факел» — «Локомотив»
20:00 «Ахмат» — ЦСКА
20:00 «Краснодар» — «Сочи»
31 июля (понедельник)
19:30 «Спартак» — «Балтика»
3-й тур
4 августа (пятница)
20:00 «Краснодар» — «Пари НН»
5 августа (суббота)
15:00 «Крылья Советов» — «Ростов»
17:30 «Рубин» — «Спартак»
17:30 «Оренбург» — «Урал»
20:00 ЦСКА — «Локомотив»
6 августа (воскресенье)
15:00 «Зенит» — «Динамо»
17:30 «Балтика» — «Факел»
20:00 «Сочи» — «Ахмат»
4-й тур
11 августа (пятница)
18:00 «Урал» — «Спартак»
12 августа (суббота)
15:00 «Локомотив» — «Крылья Советов»
17:30 «Оренбург» — «Краснодар»
20:00 «Ростов» — «Рубин»
13 августа (воскресенье)
15:00 «Динамо» — «Балтика»
17:30 «Зенит» — «Факел»
20:00 ЦСКА — «Сочи»
14 августа (понедельник)
19:30 «Пари НН» — «Ахмат»
5-й тур
18 августа (пятница)
19:30 «Рубин» — «Крылья Советов»
19 августа (суббота)
15:00 «Динамо» — ЦСКА
17:30 «Балтика» — «Урал»
19:30 «Краснодар» — «Локомотив»
20:00 «Сочи» — «Ростов»
20 августа (воскресенье)
17:30 «Факел» — «Пари НН»
19:30 «Спартак» — «Зенит»
20:00 «Ахмат» — «Оренбург»
6-й тур
25 августа (пятница)
17:30 «Оренбург» — ЦСКА
20:00 «Факел» — «Краснодар»
26 августа (суббота)
15:00 «Зенит» — «Урал»
17:30 «Рубин» — «Динамо»
19:30 «Спартак» — «Ахмат»
20:00 «Пари НН» — «Ростов»
27 августа (воскресенье)
17:30 «Крылья Советов» — «Балтика»
20:00 «Сочи» — «Локомотив»
7-й тур
2 сентября (суббота)
13:00 «Урал» — «Ахмат»
15:15 «Пари НН» — «Рубин»
17:30 «Крылья Советов» — «Факел»
20:00 «Краснодар» — «Спартак»
3 сентября (воскресенье)
13:00 «Оренбург» — «Сочи»
15:15 «Локомотив» — «Балтика»
17:30 ЦСКА — «Зенит»
20:00 «Ростов» — «Динамо»