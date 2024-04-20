Стало известно расписание на заключительные туры РПЛ

Российская премьер-лига опубликовала расписание матчей 27, 28, 29 и 30 туров РПЛ.

27-й тур

4 мая (суббота)

17:00 «Оренбург» — «Крылья Советов»

19:30 «Краснодар» — «Ахмат»

5 мая (воскресенье)

16:30 «Динамо» — «Сочи»

19:00 «Пари НН» — «Спартак»

6 мая (понедельник)

15:45 «Урал» — «Балтика»

18:00 «Факел» — «Зенит»

20:30 «Локомотив» — «Ростов»

20:30 ЦСКА — «Рубин»

28-й тур

10 мая (пятница)

16:00 «Крылья Советов» — «Ахмат»

11 мая (суббота)

14:00 «Рубин» — «Ростов»

16:30 «Спартак» — «Краснодар»

19:00 «Зенит» — ЦСКА

21:30 «Балтика» — «Динамо»

12 мая (воскресенье)

14:00 «Оренбург» — «Локомотив»

16:30 «Факел» — «Урал»

19:00 «Сочи» — «Пари НН»

29-й тур

18 мая (суббота)

14:00 «Динамо» — «Крылья Советов»

16:30 «Локомотив» — «Факел»

19:00 «Сочи» — «Краснодар»

19 мая (воскресенье)

12:00 «Урал» — «Оренбург»

14:15 «Спартак» — «Рубин»

16:30 «Ростов» — «Балтика»

19:00 «Ахмат» — «Зенит»

20 мая (понедельник)

20:00 «Пари НН» — ЦСКА

30-й тур

25 мая (суббота)

16:30 «Зенит» — «Ростов»

16:30 «Краснодар» — «Динамо»

16:30 «Крылья Советов» — «Пари НН»

16:30 ЦСКА — «Урал»

16:30 «Рубин» — «Сочи»

16:30 «Балтика» — «Локомотив»

16:30 «Факел» — «Ахмат»

16:30 «Оренбург» — «Спартак»

«Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 47 очков. На второй строчке «Краснодар», у которого на одно очко меньше. На третьем месте с 38 очками «Динамо»